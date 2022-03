Covid Sicilia, l’aggiornamento del 13 marzo 2022

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 4.803 nuovi casi di covid-19, su 29.752 tamponi esaminati. ci sono inoltre 9 vittime.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province dell’Isola: Palermo 1.581, Messina 1.321, Catania 671, Agrigento 605, Ragusa 542, Trapani 565, Siracusa 374, Caltanissetta 265, Enna 73.

In totale i positivi in Sicilia sono 228.192, quelli in isolamento domiciliare 227.297.

829 sono i ricoverati, 66 quelli ricoverati in Terapia intensiva.