Covid Sicilia, il bollettino del 7 Dicembre: 40.246 gli attuali positivi

Calano ancora i contagi giornalieri in Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati 918, così ripartiti nelle province: Catania 448, Palermo 257, Messina 109, Siracusa 39, Ragusa 28, Enna 17, Caltanissetta 13, Trapani 7, Agrigento 0.

Sempre nelle ultime 24 ore nell’Isola altri 34 decessi.

In totale ci sono in Sicilia 40.246 contagiati: in terapia intensiva 205 positivi, 1.387 ricoverati meno gravi, in isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone.

In Italia il numero complessivo di nuovi casi è stato di 13.720; 528 i morti.