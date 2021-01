Covid Sicilia, il bollettino del 3 gennaio 2021

In Sicilia secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio 2021, del ministero della Salute, ci sono 1.047 nuovi casi di persone positive al covid-19. Ci sono nell’isola 26 morti, il totale delle vittime arriva così a 2.494.

Così i nuovi casi nelle province: Catania 301 nuovi casi, Palermo 297, Messina 189, 53 a Ragusa, 46 a Trapani, 16 a Siracusa, 87 a Caltanissetta e 55 ad Agrigento.

Gli attuali positivi sono 35.591, di cui 34.270 in isolamento domiciliare, 1.137 ricoverati in ospedale e 184 ricoverati in terapia intensiva.









La Sicilia oggi è la quinta regione con il maggior numero di nuovi casi; al primo posto il Veneto con 3.419 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a seguire Emilia Romagna con 1.818, Lombardia 1.709, Lazio 1.681 e poi la Sicilia con