Covid Sicilia, il bollettino del 18 Novembre: 1.837 nuovi contagiati, 44 le vittime

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 1.837 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. I tamponi processati sono 9.479. Alto ancora il numero delle vittime, oggi sono 44.

Il dato aggiornato degli attuali positivi è 32.102, di cui 30.334 in isolamento domiciliare, 1.528 ricoverati in ospedale con sintomi e 240 ricoverati in Terapia intensiva. Tutti numeri più alti se si confrontano con quelli di ieri.

Ecco come sono suddivisi i nuovi casi nelle province: 426 a Catania, 378 a Palermo, 324 a Messina, 291 a Trapani, 132 a Ragusa, 96 ad Agrigento, 77 a Siracusa, 72 a Caltanissetta e 41 a Enna.

Infine vi segnaliamo i 34.283 nuovi casi in Italia e il nuovo record di decessi: sono 753. Il totale degli attualmente positivi è 743.168.