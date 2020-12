Covid, in Sicilia sono 39.350 gli attuali positivi | Ricoverati gravi 216 pazienti

Sono 1.365 i nuovi casi di contagiati dal Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 39.

Salgono così a 39.350 gli attuali positivi, di questi 1.647 sono i ricoverati: 1.431 pazienti in regime ordinario e 216 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si contano 37.703 persone.

I nuovi positivi sono così distribuiti nelle province: Palermo: 291, Catania 551, Messina 274, Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

In Italia: sono 24.009 i nuovi casi di nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 814.