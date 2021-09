Covid Sicilia, il 17 settembre 602 nuovi casi e 16 decessi

Sono 602 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 18.758 tamponi processati. La Sicilia rimane in testa per nuovi contagi giornalieri. Si registrano altre 16 vittime che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 6.673.

Gli attuali positivi sono 21.777. I ricoverati negli ospedali siciliani sono 795, quelli in terapia intensiva sono 99.

Così sono distribuiti nelle province i nuovi casi: Palermo 118, Catania 75, Messina 125, Siracusa 87, Ragusa 54, Trapani 91, Caltanissetta 23, Agrigento 19, Enna 10.