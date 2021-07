Covid, Scicli e Monterosso Almo non sono più covid free | In Sicilia sono 4.140 gli attuali positivi

Scicli e Monterosso Almo non sono più covid free: nella Vigata di Montalbano oggi sono stati accertati due positivi, a Monterosso solo una. Questa la situazione negli altri comuni della provincia di Ragusa: 6 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 60 Comiso, 15 Ispica, 13 Modica, 20 Pozzallo, 77 Ragusa, 41 Santa Croce Camerina, 59 Vittoria. Rimane covid free Giarratana.

Sono 319 gli attuali positivi in provincia, in isolamento domiciliare ci sono 298 persone, 15 quelli in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa ( rimangono 3 quelli gravi in terapia intensiva), infine 6 sono alla Rsa di Ragusa.

Sono 353 invece i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 12.079 tamponi processati nell’isola.

Gli attuali positivi sono 4.140, i ricoverati negli ospedali sono 161, quelli in terapia intensiva 21.