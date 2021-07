Covid Ragusa, tre ricoverati in gravi condizioni | In Sicilia sono 18 i positivi in terapia intensiva

Aumenta, rispetto a ieri, il numero totale dei positivi in provincia di Ragusa: sono 266.

In isolamento domiciliare ci sono 244 persone, 16 ricoverati in ospedale al Giovanni Paolo II e 6 sono alla Rsa di Ragusa. Il dato che preoccupa è l’aumento dei ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 3 i pazienti gravi.

Questa la situazione aggiornata nei Comuni: 8 positivi ad Acate, 4 a Chiaramonte Gulfi, 56 a Comiso, 20 Ispica, 7 Modica, 8 Pozzallo, 54 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina, 54 a Vittoria.

Questa invece la situazione attuale in Sicilia:









Sono 150 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola su 6.693 tamponi processati. Non si sono registrate vittime.

Gli attuali positivi sono 3.735, i ricoverati sono 158, 18 in terapia intensiva.

Così sono distribuiti i nuovi casi nelle province: Catania 41 casi, Caltanissetta 36, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento.