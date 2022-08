Covid Ragusa, tornano a salire i contagi e i ricoveri | La situazione in Sicilia

Nel bollettino odierno dei contagi covid, in Provincia di Ragusa sono in aumento i positivi e le persone ricoverate. Ma anche oggi non ci sono stati decessi.

Ecco tutti i dati aggiornati:

– i decessi totali rimangono fermi a 615;

– gli attuali positivi sono 1.584 (ieri erano 1.533);

– i positivi in isolamento domiciliare sono 1.554 (ieri erano 1.501).

Questa la situazione nei Comuni: Acate 54, Chiaramonte Gulfi 55, Comiso 153, Giarratana 16, Ispica 77, Modica 320, Monterosso Almo 30, Pozzallo 76, Ragusa 359, Santa Croce Camerina 58, Scicli 116, Vittoria 240.

I ricoverati sono 30 (ieri erano 25); ecco come sono distribuiti:









– 17 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa;

– 10 sono al Guzzardi di Vittoria;

– 3 si trovano al Maggiore “Nino Baglieri” di Modica;

Infine 7 positivi sono in Rsa Covid, a Ragusa.

LA SITUAZIONE IN SICILIA

IN AGGIORNAMENTO