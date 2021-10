Covid Ragusa, muore un uomo di 53 anni | Il Covid in Sicilia, i dati aggiornati al 5 ottobre 2021

Nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa si è registrato un altro decesso di persona positiva al Covid -19: la vittima è un vittoriese di 53 anni, morto in Terapia Intensiva al Giovanni Paolo II. L’uomo non era vaccinato. Sale a 363 il numero di persone residenti in provincia di Ragusa, positive al Covid, decedute dall’inizio della pandemia.

Rispetto a ieri si registra un calo di positivi, attualmente sono 487 (15 in meno rispetto a ieri).

444 quelli che si trovano in isolamento domiciliare, 24 ricoverati, 12 in Rsa Covid e 7 in Foresteria.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 22: 8 in Malattie Infettive, 5 in Astanteria Covid, 3 in Terapia Intensiva e 6 in Sub Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria solo una persona ricoverata. Un altro ricoverato ragusano è a Catania, al Vittorio Emanuele.

Così sono distribuiti i positivi ragusani nei Comuni: 16 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 47 Comiso, 18 Ispica, 49 Modica, 18 Pozzallo, 119 Ragusa, 18 Santa Croce Camerina, 49 Scicli e infine 107 a Vittoria.

