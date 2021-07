Covid Ragusa, l’aggiornamento dell’8 luglio 2021 | In Sicilia 219 nuovi casi

Positivi al covid-19 in provincia di Ragusa, ecco la situazione aggiornata ad oggi, 8 Luglio 2021 comune per comune:

14 Acate

1 Chiaramonte Gulfi

40 Comiso

26 Ispica

10 Modica

3 Pozzallo

35 Ragusa

20 Santa Croce

47 Vittoria.

Sono sempre 3 i comuni covid free: Scicli, Monterosso Almo e Giarratana.

In totale i positivi in provincia di Ragusa sono 210, in isolamento domiciliare 196 persone, 8 ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa (2 in terapia intensiva) e 6 sono alla Rsa di Ragusa.









In tutta la Sicilia i nuovi positivi al Covid19 registrati nelle ultime 24 ore sono 219.

Gli attuali positivi sono 3.457, ricoverati negli ospedali 148 pazienti, 20 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: Catania 52, Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29, Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8 e Messina 5.