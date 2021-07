Covid Ragusa: aumentano i positivi e i ricoverati, un decesso | In Sicilia 484 nuovi casi

Anche oggi positivi in aumento in provincia di Ragusa: in totale sono 827, di cui 797 in isolamento domiciliare, 24 ricoverati a Ragusa, al Giovanni Paolo II (rimangono 3 quelli gravi in terapia intensiva) e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale M.P. Arezzo di Ragusa.

Purtroppo sale anche il numero delle vittime: un decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore, a perdere la vita è una donna di Pozzallo di 61 anni.

Questa l’attuale situazione nei comuni della provincia di Ragusa: 10 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 93 Comiso, 6 Giarratana, 13 Ispica, 37 Modica, 1 Monterosso Almo, 75 Pozzallo, 172 Ragusa, 112 Santa Croce Camerina, 33 Scicli e 238 a Vittoria.









In Sicilia sono 484 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore su 15.413 tamponi processati nell’isola. Due le vittime.

Gli attuali positivi sono 6.903.

Sono così distribuiti i nuovi casi nelle province: Caltanissetta 101, Agrigento 98, Palermo 78, Catania 70, Trapani 51, Siracusa 36, Enna 21, Ragusa 17, Messina 12.