Covid, in provincia di Ragusa un decesso | I dati in Sicilia dell’8 Giugno 2021 | Vaccino anche per ragazzi dai 12 ai 15 anni

Le persone ricoverate in provincia di Ragusa a causa del covid-19 sono 20: al Giovanni Paolo II di Ragusa 19, una persona è al “Guzzardi” di Vittoria.

Gli attuali positivi sono 540, quelli in isolamento domiciliare 517.









Tre sono alla Rsa di Ragusa.

Ecco nel dettaglio i positivi nei Comuni: 18 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 108 Comiso, 2 Giarratana, 23 Ispica, 29 Modica, 2 Monterosso Almo, 23 Pozzallo, 71 Ragusa, 13 Santa Croce Camerina, 14 Scicli e 184 a Vittoria.

In Sicilia invece sono 337 i nuovi casi di coronavirus e 12 i morti. Il totale degli attuali positivi nell’Isola è di 7.706, di cui 7.296 in isolamento domiciliare, 368 ricoverati negli ospedali, 42 ricoverati gravi in terapia intensiva.

Da domani alle 10 in Sicilia via libera alle prenotazioni del vaccino anti-Covid per la fascia d’età tra 12 e 15 anni. Sono circa 163 mila ragazzi.

Per la prenotazione è sufficiente come sempre tenere a portata di mano la tessera sanitaria e un numero di cellulare, indispensabile alla conferma dell’appuntamento.