Covid, in provincia di Ragusa ci sono 468 positivi, in tutta la Sicilia 6.367

Sono 468 (21 in meno rispetto ai dati di ieri) i positivi al covid-19 in provincia di Ragusa.

In isolamento domiciliare ci sono 446 persone, 14 sono in ospedale al Giovanni Paolo II (4 in terapia intensiva), 8 sono alla Rsa di Ragusa.

Questa la situazione aggiornata dei positivi distribuiti nei comuni: 10 Acate, 26 Chiaramonte Gulfi, 110 Comiso, 2 Giarratana, 31 Ispica, 20 Modica, 1 Monterosso Almo, 21 Pozzallo, 77 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 12 Scicli e 129 a Vittoria.









Sono 200 invece i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state 8.

Il numero delle persone attualmente positive è 6.367, di queste 6.024 in isolamento domiciliare, in ospedale ci sono 343 persone, 34 in rianimazione.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle province, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Palermo: 69.808 – 20

Catania: 59.897 – 80

Messina: 26.618 – 1

Siracusa: 16.536 – 11

Trapani: 13.972 – 15

Ragusa: 12.893 – 10

Agrigento: 11.966 – 28

Caltanissetta: 11.637 – 24

Enna: 6.376 – 11