Covid, peggiora la situazione a Ragusa: più positivi, più ricoverati e un decesso | La situazione in Sicilia

Una donna di 85 anni di Vittoria è l’ultima vittima del covid in provincia di Ragusa. Il decesso nel bollettino di oggi, 9 Agosto 2021, sale così a 286 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia in provincia di Ragusa.

Sono 1.965 gli attuali positivi in provincia, di questi 1.879 in isolamento domiciliare, 60 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 10 sono alla Rsa di Ragusa e 16 in Foresteria Covid.









I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 45, di questi 7 quelli più gravi in Terapia Intensiva; al Guzzardi di Vittoria 14 ricoverati in area Covid. Il residente della provincia di Ragusa (di cui vi abbiamo già dato notizia i giorni scorsi) rimane ancora ricoverato in terapia intensiva all’Ismett di Palermo.

Questa la situazione attuale nei Comuni della provincia di Ragusa: 14 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 188 Comiso, 11 Giarratana, 48 Ispica, 179 Modica, 118 Pozzallo, 306 Ragusa, 133 Santa Croce Camerina, 134 Scicli, 719 Vittoria.

Questa invece la situazione in Sicilia:









Sono 923 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola su 17.356 tamponi processati. Due le vittime. La Sicilia resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri.

Gli attuali positivi sono 14.939, i ricoverati sono 494, quelli in terapia intensiva sono 52.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Palermo 208, Catania 190, Agrigento 5, Caltanissetta 106, Trapani 22, Ragusa 112, Siracusa 56, Enna 38, Messina 186.