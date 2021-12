Covid, peggiora la situazione in provincia di Ragusa: ricoverati anche al “Guzzardi” | In Sicilia oltre 2mila nuovi casi e 15 morti

In provincia di Ragusa si registra ancora un altro aumento dei positivi: in totale sono 774 (51 in più rispetto a ieri); quelli che si trovano in isolamento domiciliare sono 740, poi ci sono, a Ragusa, 4 alla Rsa Covid, 2 in Foresteria Covid. I ricoverati aumentano, sono 28 e sono così distribuiti: 26 si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa e 2 si trovano al Guzzardi di Vittoria (uno grave in terapia intensiva).

Così sono invece distribuiti i positivi nei Comuni della provincia di Ragusa: Acate 18, Chiaramonte Gulfi 4, Comiso 52, Giarratana 10, Ispica 15, Modica 113, Monterosso Almo 8, Pozzallo 91, Ragusa 331, Santa Croce Camerina 6, Scicli 19 e Vittoria 73 (+8).

In Sicilia

sono 2.078 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore su 41.651 tamponi processati nell’Isola. Le vittime sono 15.

Gli attuali positivi sono 23.635, in ospedale 644 ricoverati, quelli più gravi in terapia intensiva sono 76.









I nuovi casi accertati sono così divisi nelle province: Palermo 410, Catania 432, Messina 393, Siracusa 131, Ragusa 100, Trapani 121, Caltanissetta 176, Agrigento 268, Enna, 47.