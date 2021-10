Covid, lieve aumento di positivi in provincia di Ragusa | A Scicli muore una donna | In Sicilia 229 nuovi casi e 2 vittime

Lieve aumento di positivi in provincia di Ragusa: sono 281, di questi, 274 in isolamento domiciliare, 9 ricoverati, 6 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria.

Otto pazienti si trovano al Giovanni Paolo II di Ragusa, uno è al San Marco, a Catania.

Così sono distribuiti i positivi nei comuni della provincia di Ragusa: 15 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 46 Comiso, 9 Ispica, 21 Modica, 7 Pozzallo, 73 Ragusa, 5 Santa Croce Camerina, 24 Scicli e 59 a Vittoria.

A Scicli il covid uccide una donna di 63 anni. La notizia è di stasera, quindi non è stata riportata nel bollettino dell’Asp di Ragusa oggi.

La situazione in Sicilia

Sono 229 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9.789 tamponi processati. Si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.937.

Gli attuali positivi sono 7.696. I ricoverati sono 288, quelli in terapia intensiva sono 42.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: Palermo 35, Catania 63, Messina 44, Siracusa 31, Ragusa 25, Trapani 10, Caltanissetta 12, Agrigento 8, Enna, 1.