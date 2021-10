Covid, l’aggiornamento dell’8 ottobre 2021

Sono 387 i positivi in provincia di Ragusa. Questo il dato aggiornato ad oggi, 8 ottobre 2021.

352 positivi si trovano in isolamento domiciliare, 15 sono ricoverati in ospedale, 15 in Rsa Covid e 5 in Foresteria.

Questa la situazione nei comuni della provincia di Ragusa: 20 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 41 Comiso, 11 Ispica, 32 Modica, 16 Pozzallo, 109 Ragusa, 13 Santa Croce Camerina, 31 Scicli e 76 a Vittoria. Giarratana e Monterosso Almo, continuano ad essere covid free

(Più tardi vi forniremo i dati aggiornati in Sicilia)

SEGUONO AGGIORNAMENTI