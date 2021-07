Covid, l’aggiornamento del 25 Luglio 2021

C’è un altro aumento di positivi in provincia di Ragusa, oggi domenica 25 Luglio sono 1.007.

In isolamento domiciliare ci sono 979 persone 22 ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa (4 gravi in terapia intensiva) e 6 sono alla Rsa di Ragusa.

Ecco nel dettaglio i positivi al Covid nei Comuni della provincia di Ragusa: 10 Acate, 16 Chiaramonte Gulfi, 97 Comiso, 6 Giarratana, 15 Ispica, 67 Modica, 1 Monterosso Almo, 98 Pozzallo, 186 Ragusa, 129 Santa Croce Camerina, 64 Scicli e 290 a Vittoria.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 22, così suddivisi: 16 in Malattie Infettive (15 residenti in provincia e 1 fuori provincia); 2 in Astenteria Covid (1 residente in provincia e 1 fuori provincia) e 4 in Terapia Intensiva (3 residenti in provincia e 1 fuori provincia). I guariti ragusani dall’inizio della pandemia sono 12.679.

Ecco la situazione in Sicilia:









sono 568 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore su 8.025 tamponi processati nell’isola. L’incidenza è da record: 7,2%.

Gli attuali positivi sono 7.921, i ricoverati 221, quelli in terapia intensiva sono 29.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Caltanissetta 115, Palermo 96, Ragusa 76, Messina 66, Agrigento 63, Catania 56, Siracusa 36, Trapani 32, Enna 28.