Covid, l’aggiornamento del 19 agosto 2021 | La Sicilia è ancora prima per contagi giornalieri

Sono 2.342 gli attuali positivi al covid in provincia di Ragusa, di questi 2.235 si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono alla Rsa di Ragusa, 12 in Foresteria Covid e 82 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria.

– Al Giovanni Paolo II ci sono 51 pazienti, quelli in Terapia Intensiva sono 9;

– al Guzzardi di Vittoria 21 ricoverati:

– al Maggiore 10 ricoverati nel reparto di Malattie Infettive;

– due ragusani sono fuori provincia, un uomo in terapia intensiva all’Ismett di Palermo e la giovane donna, mamma modicana di 28 anni ricoverata al Policlinico di Catania.

Ecco la situazione nei comuni della provincia di Ragusa: 36 Acate, 25 Chiaramonte Gulfi, 293 Comiso, 7 Giarratana, 75 Ispica, 205 Modica, 1 Monterosso Almo, 104 Pozzallo, 323 Ragusa, 84 Santa Croce Camerina, 91 Scicli, 991 a Vittoria.

Adesso vediamo la situazione in Sicilia:

Sono 1.377 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola su 16.265 tamponi processati. La Sicilia è al primo posto per nuovo contagi giornalieri. Le vittime sono 16.

Gli attuali positivi sono 20.702, i ricoverati sono 724, quelli in terapia intensiva sono 83.

Per quanto riguarda i nuovi casi, sono così distribuiti nelle province: Palermo 290, Catania 283, Messina 81, Siracusa 141, Ragusa 124, Trapani 199, Caltanissetta 104, Agrigento 120, Enna 35.