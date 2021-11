Covid, l’aggiornamento del 12 novembre 2021 | Razza: “Reparti ospedalieri al 90% occupati da no-vax”

In provincia di Ragusa sono 139 (+ 18 rispetto a ieri) gli attuali positivi al covid; 129 i soggetti che si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono ricoverati in ospedale al giovanni Paolo II di Ragusa e 3 in Rsa Covid.

Questa la situazione nei comuni della provincia di Ragusa: 4 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 10 Comiso, 5 Giarratana, 21 Ispica, 21 Modica, 2 Monterosso Almo, 5 Pozzallo, 35 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 8 Vittoria.

La situazione in Sicilia

“Tutti quelli che profetizzano un’uscita dalla pandemia, nell’arco delle prossime settimane o nei prossimi mesi, non dicano delle cose che sono smentite dai fatti. E sono fatti anche quelli che vedono un’occupazione dei reparti ospedalieri quasi al 90% per i soggetti non vaccinati. Quindi i teorici dei no-vax probabilmente dovrebbero fare una passeggiata in una terapia intensiva e conoscere il dramma di chi non si è vaccinato”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, intervenuto a Caltanissetta per l’inaugurazione della nuova “Area parto” dell’ospedale Sant’Elia. Sull’andamento dei contagi e la possibilità che la Sicilia possa finire in zona gialla Razza ha aggiunto: “Ho imparato a non fare previsioni. La Sicilia ha bisogno di essere attenta ai prossimi giorni e quindi a far procedere le vaccinazioni, a spiegare a tutti che la terza dose non è una scelta ma deve diventare un dovere civico verso gli altri e soprattutto adottando delle misure tempestive. Ieri il presidente Musumeci ha adottato delle misure su alcuni comuni. E’ il segnale che il monitoraggio è costante”.

Al momento non siamo ancora in grado di potervi fornire i dati regionali di oggi. Non appena ne entreremo in possesso (se ci verranno comunicati dalla Regione), faremo un aggiornamento qui di seguito.

AGGIORNAMENTO ORE 19:38

Sono stati 546 i nuovi casi di covid in Sicilia nelle ultime 24 ore. Le vittime 7, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia sale così a 7.085.

In ospedale 308 pazienti, quelli in terapia intensiva 50.

Questa la situazione aggiornata nelle province, i casi totali dall’inizio della pandemia e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Palermo: 85.652 – 101

Catania: 80.329 – 162

Messina: 36.334 – 124

Siracusa: 25.136 – 47

Trapani: 20.396 – 26

Ragusa: 20.077 – 23

Caltanissetta: 18.306 – 15

Agrigento: 17.964 – 33

Enna: 9.619 – 15.