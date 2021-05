Covid, la situazione attuale in Sicilia

Quotidiano aggiornamento della situazione covid in Sicilia:

– 772 nuovi casi;

– 9.773 tamponi processati nelle ultime 24 ore;

– 3 vittime.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 24.781, di cui 23.470 in isolamento domiciliare, 1.148 ricoverati in ospedale e 163 ricoverati in reparti di Terapia Intensiva.

I casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia nell’Isola sono 210.259, i guariti 180.055, totale dei decessi 5.423.

Così sono distribuiti i nuovi casi nelle province: Catania 205, Palermo 192, Siracusa 106, Messina 89, Ragusa 82, Caltanissetta 39, Trapani 35, Agrigento 20, Enna 10.









Sono 9.148 i nuovi casi di coronavirus in Italia, accertati nelle ultime 24 ore; 144 i decessi.

Gli attuali positivi sono 430.906, quelle in isolamento domiciliare 410.037.

In ospedale si