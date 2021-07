Covid, la provincia di Ragusa in testa per contagi giornalieri: 134 nuovi casi in 24 ore

Sono 431 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 13.176 tamponi processati nell’isola. Non ci sono vittime.

Gli attuali positivi sono 4.787, i ricoverati sono 166, in terapia intensiva 23persone.

Questi i nuovi casi distribuiti nelle province: Ragusa in testa con 134 nuovi casi, Palermo 48, Catania 56, Messina 12, Siracusa 37, Trapani 33, Caltanissetta 38, Agrigento 50, Enna 23.

In provincia di Ragusa sono 523 gli attuali positivi, in isolamento domiciliare ci sono 501 persone, 16 ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa (rimangono 3 quelli in terapia intensiva) e 6 sono alla Rsa.

Questa la situazione nei comuni: 9 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 81 Comiso, 20 Ispica, 27 Modica, 1 Monterosso Almo, 43 Pozzallo, 126 Ragusa, 74 Santa Croce Camerina, 3 Scicli e 110 a Vittoria.