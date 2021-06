Covid, i dati della provincia di Ragusa | In Sicilia 183 nuovi casi

Sono 425 i positivi al covid-19 in provincia di Ragusa, di questi 405 si trovano in isolamento domiciliare, 10 sono ricoverati in ospedale a Ragusa e 10 alla Rsa di Ragusa.

Questa la situazione nei comuni: 16 Acate, 14 Chiaramonte Gulfi, 112 Comiso, 2 Giarratana, 36 Ispica, 19 Modica, 13 Pozzallo, 78 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 9 Scicli, 100 Vittoria.









Sono 183 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.525 tamponi processati. La Regione rimane al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono cinque e portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 5.936.

Il numero degli attuali positivi nell’Isola è di