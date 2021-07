Covid, i dati della provincia di Ragusa del 4 Luglio | In Sicilia 102 nuovi casi e due morti

I positivi al covid-19 in provincia di Ragusa, oggi, 4 Luglio 2021, sono 222.

In isolamento domiciliare ci sono 202 persone, 13 sono in ospedale, al Giovanni Paolo II (una persona è in terapia intensiva) e 7 sono alla Rsa di Ragusa.

Questa la situazione aggiornata nei Comuni della provincia di Ragusa: 19 Acate, 1 Chiaramonte Gulfi, 49 Comiso, 25 Ispica, 10 Modica, 4 Pozzallo, 36 Ragusa, 14 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 42 Vittoria.

In tutta la Sicilia sono 102 i nuovi positivi al Covid19, su 6.397 tamponi processati. Due sono le vittime, il totale dei decessi dall’inizio della pandemia arriva così a 5.981.

Il numero degli attuali positivi nell’Isola è di 3.563.

Negli ospedali i ricoverati sono 158, in terapia intensiva 15 persone.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Palermo 14, Catania 31, Messina 19, Siracusa 3, Trapani 10, Ragusa 6, Agrigento 0, Caltanissetta 14, Enna 5.