Covid, i dati del 9 Giugno: in provincia di Ragusa sono 524 i positivi, in Sicilia 320 nuovi casi e 2 morti

Sono 524 gli attuali positivi in provincia di Ragusa.

In isolamento domiciliare ci sono 500 persone, 21 in ospedale, al Giovanni Paolo II (2 in terapia intensiva) e 3 sono alla Rsa di Ragusa.

Questa la situazione nei comuni della provincia di Ragusa: 19 Acate, 37 Chiaramonte Gulfi, 99 Comiso, 2 Giarratana, 24 Ispica, 25 Modica, 2 Monterosso Almo, 23 Pozzallo, 71 Ragusa, 10 Santa Croce Camerina, 14 Scicli, 174 Vittoria.









In sicilia sono 320 i nuovi casi riscontrati su 14.908 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono state 2.

Il numero degli attuali positivi è di 7.322.

Questa la situazione aggiornata nelle province (i casi totali e quelli nuovi accertati nelle ultime 24 ore).

Palermo: 69.523 – 68

Catania: 59.510 – 66

Messina: 26.536 – 21

Siracusa: 16.438 – 28

Trapani: 13.920 – 16

Ragusa: 12.755 – 34

Agrigento: 11.841 – 21

Caltanissetta: 11.536 – 8

Enna: 6.278 – 58.