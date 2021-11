Covid, i dati del 6 novembre 2021 | In Sicilia 301 nuovi casi e 4 morti

Sono 108 gli attuali positivi in provincia di Ragusa, 100 si trovano in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in ospedale e 3 in Rsa Covid.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 4, rimane un ragusano ricoverato al San Marco di Catania.

Ecco come sono distribuiti i positivi ragusani nei Comuni: 1 Acate, 9 Chiaramonte Gulfi, 9

