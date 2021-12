Covid, i dati del 9 dicembre 2021: leggero aumento di positivi in provincia di Ragusa | In Sicilia 789 nuovi casi e 2 decessi

Leggero aumento di positivi in provincia di Ragusa (+16 rispetto a ieri): complessivamente sono 437; sono 417 quelli che si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in ospedale (rimane un ricoverato grave al Giovanni Paolo II in terapia intensiva), 5 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid.

Così sono distribuiti i positivi nei Comuni della provincia di Ragusa: 7 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 53 Comiso, 19 Giarratana, 17 Ispica, 104 Modica, 10 Monterosso Almo, 43 Pozzallo, 134 Ragusa (+8), 7 Santa Croce Camerina, 8 Scicli e 12 Vittoria.

In Sicilia:

sono 789 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’Isola su 16.274 tamponi processati. Le vittime sono 2.

Gli attuali positivi sono 14.543, i ricoverati 387, quelli in terapia intensiva 48.

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: Palermo 85, Catania 232, Messina 210, Siracusa 57, Ragusa 34, Trapani 60, Caltanissetta 54, Agrigento 57, Enna, 0