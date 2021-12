Covid, i dati del 14 dicembre 2021

In provincia di Ragusa attualmente ci sono 482 positivi al covid 19.

In isolamento domiciliare ci sono 459 persone, 19 sono ricoverati in ospedale, al Giovanni Paolo II e 4 in Rsa Covid.

Ecco la situazione aggiornata in provincia di Ragusa (tra parentesi segnaliamo i dati più rilevanti rispetto alla situazione di ieri): 15 Acate, 3 Chiaramonte Gulfi, 48 Comiso (-5), 16 Giarratana, 8 Ispica, 88 Modica (-12), 11 Monterosso Almo, 66 Pozzallo, 158 Ragusa, 3 Santa Croce Camerina, 9 Scicli, 34 Vittoria.

In Sicilia

i nuovi contagi sono 1.037 su 35.240 tamponi processti nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 8 e portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 7.295.

In ospedale ci sono 474 persone positive al coronavirus, 48 sono in terapia intensiva.

Questa la situazione nelle province, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Catania: 86.800 – 252

Palermo: 89.203 – 222

Messina: 40.222 – 117

Siracusa: 27.162 – 103

Trapani: 22.220 – 111

Ragusa: 20.872 – 14

Caltanissetta: 19.637 – 49

Agrigento: 19.429 – 136

Enna: 10.100 – 33