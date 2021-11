Covid, i dati del 13 novembre 2021

Sono 141 gli attuali positivi in provincia di Ragusa, di questi 131 si trovano in isolamento domiciliare, 8 sono ricoverati in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa e 2 in Rsa Covid.

Così sono distribuiti nei Comuni iblei i positivi: 4 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 10 Comiso, 5 Giarratana, 22 Ispica, 19 Modica, 2 Monterosso Almo, 8 Pozzallo, 38 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 2 Scicli, 7 Vittoria.

I dati regionali

Sono 327 i nuovi casi di persone positive al covid 19 accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. I morti sono stati tre, il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale così a 7.088.

I ricoverati negli ospedali dell’Isola sono 370, in terapia intensiva ci sono 50 pazienti.

Questa la situazione aggiornata nelle province, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Palermo: 85.690 – 38

Catania: 80.447 – 118

Messina: 36.355 – 21

Siracusa: 25.185 – 49

Trapani: 20.432 – 36

Ragusa: 20.094 – 17

Caltanissetta: 18.327 – 21

Agrigento: 17.988 – 24

Enna: 9.622 – 3.