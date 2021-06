Covid, i dati del 12 giugno 2021

Questa è l’attuale situazione delle persone positive al covid-19, nei comuni della provincia di Ragusa: 19 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 112 Comiso, 2 Giarratana, 27 Ispica, 22 Modica, 1 Monterosso Almo, 22 Pozzallo, 93 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 11 Scicli, 131 Vittoria.

In totale gli attuali positivi sono 503 ( 13 in meno rispetto a ieri). Le persone in ospedale sono 20 (4 in terapia intensiva).

Sono invece 263 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 13.929 tamponi processati. Le vittime sono state 3 e portano il totale dall’inizio della pandemia a 5.900.

Il numero degli attuali positivi nell’Isola è 6.698, i ricoverati sono 369, quelli nelle terapie intensive sono 43.

Questa la distribuzione dei nuovi casi nelle province: Palermo 62, Catania 41, Messina 10, Siracusa 26, Trapani 7, Ragusa 7, Agrigento 52, Caltanissetta 28, Enna 30.