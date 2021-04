Covid, ecco cosa cambia dal 26 Aprile 2021

Da domani, lunedì 26 aprile, in area arancione solo 5 territori: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei, ecco cosa si può fare nelle singole fasce di rischio.

ZONA GIALLA

Ok alle visite ad amici e parenti, con un solo spostamento al giorno verso un’abitazione privata, in massimo 4 persone oltre ai minorenni. È possibile pranzare o cenare fuori, ma solo all’aperto. Aperti i musei, mentre gli eventi in teatri, sale da concerto, cinema e in altri locali anche all’aperto si svolgono solo con posti a sedere preassegnati con distanza di almeno un metro. Chiusi centri commerciali nel weekend. Ok sport all’aperto, anche di squadra e di contatto. Consentiti spostamenti in tutta la regione e in altre regioni gialle.









ZONA ARANCIONE (Sicilia )

Consentiti spostamenti nel comune tra le 5 e le 22, altrimenti solo per lavoro, studio, salute, necessità. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio senza limiti di orario e asporto (fino alle 18 i bar, fino alle 22 gli altri). Negozi aperti, tranne nei centri commerciali in festivi e pre. Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine. Si può praticare sport nel comune, all’aperto e soli, o in centri sportivi all’aperto. Sì visite una volta al giorno, tra le 5 e le 22, verso una casa nel comune per 2 persone (under 14 e disabili esclusi).

ZONA ROSSA (Sardegna)

Sì spostamenti solo per lavoro, salute, necessità con autocertificazione. Possibile il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. Bar e ristoranti chiusi, sì servizio a domicilio e asporto (fino alle 18 bar, alle 22 altri). No visite a parenti e amici, se non a persone non autosufficienti (un adulto con due minori). Chiusi cinema, teatri, palestre, piscine, centri sportivi. Sì attività motoria vicino casa e sportiva nel comune, da soli e all’aperto. Negozi chiusi – anche parrucchieri, barbieri, centri estetici – tranne servizi essenziali.

SPOSTAMENTI

Sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita tra territori in zona gialla, per qualsiasi motivo. Tra zone rosse e arancioni sarà consentito spostarsi solo se muniti di “certificazione verde”, documento che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus, la guarigione dalla malattia oppure l’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. Sono salvi gli spostamenti per