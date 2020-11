Covid, bollettino del 6 Novembre: 1423 nuovi positivi in Sicilia, 19.523 in tutta Italia | A Ragusa in 24 ore quasi 300 tamponi sono risultati positivi

Numeri ancora in salita, 1.423 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, 34 i morti.

I nuovi positivi sono così divisi: 321 a Palermo, 292 a Catania, 292 a Ragusa, 157 a Messina, 121 a Trapani, 91 a Siracusa, 62 ad Agrigento, 47 a Caltanissetta, 40 a Enna.

Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, se ne contano 159.

I ricoverati in ospedale per covid sono attualmente 1.316, in isolamento domiciliare ci sono 18.197 persone.

Totale dei positivi: 19.513.

In Italia si sono stati registrati 37.809 nuovi casi e 446 vittime.