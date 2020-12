Covid, il bollettino del 3 Dicembre: in Sicilia 1294 nuovi casi e 34 vittime | In Italia record di decessi in 24 ore

Sono 1.294 i nuovi casi di persone positive al covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. I morti sono stati 34.

In provincia di Catania sono 663 i nuovi casi, a Palermo 200, Messina 126, Agrigento 61, Siracusa 59, Trapani 58, Ragusa 54, Caltanissetta 45, Enna 28.

Il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 39.731, in isolamento domiciliare ci sono 38.017 persone. I ricoverati in rianimazione sono 221, complessivamente in ospedale ci sono 1.686 pazienti.

In Italia i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 23.225, purtroppo si registra un record di vittime: 993.