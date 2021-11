Covid, ancora decessi nel bollettino del 10 novembre 2021

Un decesso di persona positiva al covid in provincia di Ragusa, sale così a 376 il numero di ragusani deceduti a causa del virus dall’inizio della pandemia. La vittima è una 76enne vittoriese.

Gli attuali positivi sono 116, di questi: 109 si trovano in isolamento domiciliare, 4 sono ricoverati in ospedale al Giovanni Paolo II, 3 in Rsa Covid.

Questa la situazione nei Comuni della provincia di Ragusa: 3 Acate, 6 Chiaramonte Gulfi, 7 Comiso, 5 Giarratana, 13 Ispica, 18 Modica, 2 Monterosso Almo, 5 Pozzallo, 31 Ragusa, 6 Santa Croce Camerina, 2 Scicli e 11 a Vittoria.

VEDIAMO ADESSO LA SITUAZIONE IN SICILIA









Sono 572 i nuovi casi riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 23.284 tamponi processati. Si registrano inoltre 9 vittime, il totale dei decessi sale a 7.069.

Gli attuali positivi sono 8.671, i ricoverati 370, in terapia intensiva 50 malati.

L’aggiornamento nelle province qui di seguito, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore:

Palermo: 85.471 – 92

Catania: 79.924 – 163

Messina: 36.078 – 134

Siracusa: 25.021 – 60

Trapani: 20.340 – 23

Ragusa: 20.043 – 6

Caltanissetta: 18.271 – 33

Agrigento: 17.905 – 43

Enna: 9.598 – 18.