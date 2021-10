Covid: 7 morti in Sicilia, uno è ragusano

Un anziano di 96 anni di Ragusa, risultato positivo al covid-19, vaccinato, è deceduto al Giovanni Paolo II. Il numero dei decessi in provincia di Ragusa, dall’inizio della pandemia, sale così a 361.

I positivi al Covid in provincia di Ragusa sono attualmente 567. Quelli in isolamento domiciliare sono 517, i ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria sono 29. E ancora: 13 positivi si trovano nella Rsa Covid e 6 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

Al Giovanni Giovanni Paolo II di Ragusa 25 ricoverati: 9 in Malattie Infettive, 5 nel reparto di Rianimazione, 5 in sub Intensiva e 6 in area grigia. Al Guzzardi di Vittoria 4 ricoverati: 2 in area grigia, 1 in Ortopedia, 1 in Ostetricia. Due ragusani sono ricoverati al Vittorio Emanuele di Catania.

Questa la situazione nei Comuni: 17 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 50 Comiso, 21 Ispica, 57 Modica, 23 Pozzallo, 148 Ragusa, 24 Santa Croce Camerina, 56 Scicli, 114 Vittoria. Covid free due Comuni, Giarratana e Monterosso Almo.

I dati regionali

Nelle ultime 24 ore in Sicilia 410 nuovi casi. I morti sono stati 7.

I ricoverati negli ospedali dell’Isola sono 455, in terapia intensiva ci sono 55 positivi al virus.