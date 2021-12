Covi, l’aggiornamento del 4 dicembre 2021 | Chiaramonte Gulfi è covid free

Una buona notizia nel bollettino di oggi dell’Asp di Ragusa: Chiaramonte Gulfi è covid free.

Questa la situazione nei restanti Comuni della provincia di Ragusa: 4 positivi ad Acate, 53 a Comiso (+5), 11 Giarratana, 21 Ispica, 118 Modica, 9 Monterosso Almo, 26 Pozzallo, 144 Ragusa, 15 Santa Croce Camerina, 12 Scicli e 13 a Vittoria.

Come ieri, in totale sono 440 gli attuali positivi in provincia di Ragusa, 426 si trovano in isolamento domiciliare, 6 sono ricoverati in ospedale, 6 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid.

I ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa sono 5, è ancora al Vittorio Emanuele di Catania, nel reparto di Pediatria un positivo ragusano. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

AGGIORNAMENTO ore 19:04

In Sicilia:

sono 549 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore nell’Isola, su 25.952 tamponi processati.

I ricoverati sono 345, quelli in terapia intensiva 45. Le vittime sono 5 e portano il totale dei decessi siciliani, dall’inizio della pandemia a 7.228.

La situazione nelle province, i casi totali e quelli accertati nelle ultime 24 ore

Palermo: 87.765 – 70

Catania: 84.330 – 172

Messina: 38.731 – 65

Siracusa: 26.465 – 57

Trapani: 21.420 – 50

Ragusa: 20.598 – 9

Caltanissetta: 18.992 – 46

Agrigento: 18.793 – 63

Enna: 9.917 – 17.