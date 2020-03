Coronavirus: un caso nel Ragusano

Una persona affetta da Coronavirus in provincia di Ragusa. Si tratterebbe di un turista (ma ancora da confermare), attualmente in quarantena all’interno di una abitazione.

Il paziente sarebbe dunque da diversi giorni in isolamento domiciliare.

Sono così 7 i casi in Sicilia accertati nei laboratori regionali già presi in carico dal Dipartimento Nazionale, come conferma anche l’assessore Regionale alla sanità, Ruggero Razza. Nessuna conferma, ma allo stesso tempo nessuna smentita arriva dall’ASP di Ragusa

Altri tre casi sarebbero emersi oggi, saranno comunicati domattina al Dipartimento Nazionale.

La Regione che attualmente ha un maggior numero di contagiati è la Lombardia. A seguire Emilia Romagna e Veneto.