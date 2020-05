Coronavirus, in Sicilia sempre più guariti | Continuiamo ad indossare la mascherina e manteniamo la distanza di 1 metro

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 114.963 (+2.034 rispetto a ieri),

Attualmente sono ancora contagiate 1.659 (-101 rispetto a ieri), 1.458 sono guarite (+107) e 265 decedute (+2).

Degli attuali 1.659 positivi, 171 pazienti sono ricoverati – di cui 12 in terapia intensiva – mentre 1.488 sono in isolamento domiciliare.

La situazione continua ogni giorno a essere migliore in Sicilia, ma questo, come dicono gli esperti, non ci deve far abbassare la guardia verso il covid-19. Continuiamo ad indossare quindi la mascherina quando ci troviamo con altre persone, cercando sempre di mantenere la distanza di almeno 1 metro. Da lunedì nell’Isola si torna a essere più liberi (ne abbiamo parlato qui)