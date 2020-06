Coronavirus: in Sicilia nuovi casi, persone arrivate da fuori Sicilia

Un nuovo caso di contagio in Sicilia su 3.451 tamponi processati. Si tratta di una persona arrivata dal nord in provincia di Ragusa. Come è accaduto a Marsala, nuovi casi ma tutte persone arrivate da fuori. Questo ovviamente non significa che non avrebbero potuto già contagiare altre persone.

Restano in terapia intensiva sette persone, un decesso nel Messinese.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 6 le Regioni con zero nuovi casi: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.