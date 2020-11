Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore 1.155 nuovi casi

Sono 1.155 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono 19 i morti. I ricoverati sono 1.253, di questi 148 sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 16.365 persone e il totale dei positivi al virus è complessivamente di 17.618 persone.

I nuovi positivi sono così divisi per provincia: Palermo 352, Catania 324, Messina 103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna 22.

In Italia si sono registrati 30.550 nuovi casi con 352 morti.