Coronavirus. In Sicilia aumentano i positivi, Musumeci: “possibili misure restrittive nei prossimi giorni”

Salgono a 181 i positivi al Coronavirus in Sicilia. "Un dato – afferma il governatore della Sicilia, Nello Musumeci – che ci impone di fare appello a una maggiore disciplina collettiva. Evitare gli assembramenti, usare la mascherina nei luoghi all'aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi , mantenere la distanza di un metro con persone non conviventi, l'uso di guanti e mascherina per gli operatori commerciali di generi alimentari, anche ambulanti.