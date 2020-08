Coronavirus, a Pozzallo trasferiti altri migranti positivi | In Sicilia ieri pochi nuovi casi

Ieri in Italia ancora dati preoccupanti: 1.444 nuovi contagi da covid-19. In Sicilia solo 29.

In Provincia di Ragusa una situazione stabile e sotto controllo, nonostante i due nuovi casi di Scicli.

Da Pozzallo sono stati trasferiti a Palermo nel pomeriggio di ieri i 12 immigrati che erano all’hotspot, risultati positivi. Attualmente all’hotspot di Pozzallo sono presenti 70 immigrati negativi al coronavirus. Mercoledì prossimo tutti gli immigrati eseguiranno un ulteriore tampone di controllo.

A Santa Croce Camerina il sindaco Giovanni Barone, ha fatto sanificare i locali del circolo velico di Kaukana, dove una persona è risultata positiva. “Senza alcun allarmismo – afferma Barone – credo sia giunto il momento di applicare rigorosamente tutti protocolli per questa tipologia di attività. Voglio inoltre sensibilizzare tutti i miei concittadini ed i vacanzieri ancora presenti su tutto il nostro territorio, di attenersi scrupolosamente alle direttive nazionali anti-Covid19”.









Si attende invece il risultato dei tamponi effettuati sui soggetti che hanno avuto contatti con i positivi a Ispica, dove gli accertamenti, come conferma il sindaco Pierenzo Muraglie, proseguono regolarmente ed in modo scrupoloso. Al momento quindi nessun nuovo caso in città.