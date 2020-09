Coronavirus. Nessun positivo oggi a Ragusa | Sono 65 i nuovi casi in Sicilia: 6 migranti

Ci sono 65 nuovi positivi di Covid19 in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Due i pazienti deceduti. I dati aggiornati, forniti nel nuovo bollettino reso noto dal ministero della Salute, racconta anche che attualmente ci sono 1.842 positivi di cui 152 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 136 in regime di ricovero ordinario, 1.690 in isolamento domiciliare.

Dei nuovi positivi 6 sono i migranti ospitati

