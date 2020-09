Coronavirus: nelle ultime 24 ore 89 positivi in Sicilia | A Ragusa 9 nuovi casi

Sono 89 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Un calo rispetto a ieri (i nuovi positivi erano 108) che fa ben sperare, la Sicilia oggi non risulta tra le Regioni con maggiori contagi. Purtroppo però si registrano anche tre nuovi decessi che portano il totale delle vittime in Sicilia a 303.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 2.412, di questi, 2.166 si trovano in isolamento domiciliare, 230 ricoverati in ospedale con sintomi e 16 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

Degli 89 nuovi casi positivi di oggi, 9 sono ospiti della comunità “Biagio Conte” di Palermo e uno è un migrante ospite nell’hotspot di Lampedusa. A Palermo in totale oggi 43 nuovi casi, 16 a Catania, 15 a Trapani, 9 a Ragusa, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 a Enna, 1 a Messina.

Mentre in Sicilia si registra un lieve calo dei casi, in Italia sale l’incremento dei contagiati dal covid-19: 1.640 nuovi casi.