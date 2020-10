Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti

Sono 85 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Purtroppo si registrano anche altre due vittime, una donna di Trapani di 95 anni e una di Catania di 80 anni.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 3.247, di cui 2.894 in isolamento domiciliare, 329 ricoverati in ospedale con sintomi e 24 quelli ricoverati in Terapia intensiva.

Sono 33 i casi registrati oggi a Palermo, 32 a Catania, 6 a Ragusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Siracusa, 3 a Messina, 1 a Trapani e 1 a Enna.

Calo di casi e di tamponi anche a livello nazionale. Sono 2.578 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 18 i decessi che portano il totale delle vittime, da inizio emergenza, a 35.986. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 92.714 tamponi.