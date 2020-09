Coronavirus, due nuovi casi a Ragusa

Sono 49 i nuovi positivi in Sicilia. Lo dicono i tamponi che sono stati lavorati oggi. Di questi, 15 positivi sono migranti che si trovano ospitati all’interno dell’hotspot di Lampedusa.

I nuovi casi sono così distribuiti: 28 a Palermo (fra questi i 15 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa), 12 a Catania, 6 a Messina, 2 a Ragusa e 1 a Siracusa. Attualmente ci sono 1.379 positivi nell’Isola: 101 persone ricoverate in ospedale, 13 in terapia intensiva, 1.265 in isolamento domiciliare.

A livello nazionale calano ancora i contagi, sono 1.108 (ieri 1.297); 12 morti nelle ultime 24 ore. Il totale di positivi sale a 278.784.