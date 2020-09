Coronavirus, i dati aggiornati al 6 Settembre | Nel Ragusano 7 nuovi casi

Aggiornamento sui casi di covid-19 in Sicilia, ad oggi, 6 Settembre 2020: sono 37 i nuovi casi (nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti soltanto 2.321 tamponi , 5.273 quelli di ieri, sabato). Di questi nuovi 37 contagi, 8 sono migranti ospiti dei centri di accoglienza dell’Isola.

In totale in Sicilia attualmente ci sono 1.334 positivi: 1.235 in isolamento domiciliare, 86 ricoverati con sintomi e 13 ricoverati in terapia intensiva.

Il numero totale dei casi coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia è di 4.716.

I 37 nuovi positivi sono così distribuiti: 7 a Ragusa, 6 a Palermo, 6 a Siracusa, 5 a Catania, 5 Agrigento, 5 Trapani, 3 a Messsina.

In Italia nelle ultime 24 ore si contano 1.297 nuovi casi.