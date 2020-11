Coronavirus, il bollettino del 9 Novembre: in Sicilia 1.023 nuovi positivi e 27 morti

Sono 1.023 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e 27 morti per coronavirus secondo il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 Novembre 2020.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 21.939, di cui 20.449 in isolamento domiciliare, 1.303 ricoverati in ospedale con sintomi e 187 ricoverati gravi in Terapia intensiva.

Ancora una volta la provincia con maggiori contagi è Catania, 359 i nuovi positivi. Poi Palermo, 188 casi, Ragusa con 161, Messina con 133, Siracusa con 99, Enna 77, Trapani 6, Agrigento e Caltanissetta zero casi.

Nelle ultime 24 ore sono 25.271 i nuovi casi di Covid individuati in Italia, un calo sensibile rispetto a ieri, dovuto probabilmente ai 43mila tamponi in meno rispetto alla giornata di ieri. Il rapporto positivi/tamponi è al 17%. In tutta Italia nel bollettino di oggi si leggono 356 vittime.