Coronavirus: 61 nuovi casi in Sicilia, 2 a Ragusa | Chiuso temporaneamente il ristorante “La Madia” di Pino Cuttaia

Sono 61 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Tra questi ci sono 3 migranti, 1 a Siracusa e 2 a Ragusa. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.793 positivi di cui 120 ricoverati in ospedale, 17 in terapia intensiva e 1.656 in isolamento domiciliare.

I 61 nuovi positivi sono così divisi nelle province:

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!